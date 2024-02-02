Мир 02 февраля 2024, 16:03 «Хозяева подталкивают». Путин объяснил нежелание Украины завершить конфликт Путин: западные хозяева подталкивают Украину к продолжению конфликта РИА «Новости»

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Запад заставляет неонацистов, захвативших власть на Украине в результате государственного переворота, продолжать конфликт с Россией. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Все для Победы!», который проходит в Туле. Его трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Все здесь работают на ребят, которые на передке воюют с неонацистами, захватившими власть на Украине несколько лет назад в результате госпереворота, и хозяева нацеливают их на Россию», — сказал глава государства.

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Он подчеркнул, что Украину используют в качестве инструмента в борьбе с Россией.