02 февраля 2024, 16:03
«Хозяева подталкивают». Путин объяснил нежелание Украины завершить конфликт
Путин: западные хозяева подталкивают Украину к продолжению конфликта
Запад заставляет неонацистов, захвативших власть на Украине в результате государственного переворота, продолжать конфликт с Россией. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Все для Победы!», который проходит в Туле. Его трансляцию ведет пресс-служба Кремля.
«Все здесь работают на ребят, которые на передке воюют с неонацистами, захватившими власть на Украине несколько лет назад в результате госпереворота, и хозяева нацеливают их на Россию», — сказал глава государства.
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Он подчеркнул, что Украину используют в качестве инструмента в борьбе с Россией.
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