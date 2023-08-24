Мир 24 августа 2023, 21:50 «Хозяева империи». Мечту Польши раскрыли в США Офицер Макгрегор: Польша мечтает создать империю после захвата двух стран Unsplash

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша мечтает создать империю. Таким мнением он поделился в своем блоге на YouTube.

Польское правительство с самого начала украинского конфликта было враждебно настроено по отношению к России. По его словам, власти европейской страны видят себя хозяевами империи с Украиной и Белоруссией в ее составе.

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«Они видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Белоруссии», — заявил офицер.

Согласно проведенным опросам, большинство поляков не хотят иметь отношение к украинскому конфликту. При этом они готовы посылать помощь киевскому режиму.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ранее назвал ключевой проблемой Польши «сумасшедших у власти», которые сообщат о якобы внешней угрозе ради удержания правления.