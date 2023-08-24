24 августа 2023, 21:50
«Хозяева империи». Мечту Польши раскрыли в США
Офицер Макгрегор: Польша мечтает создать империю после захвата двух стран
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Польша мечтает создать империю. Таким мнением он поделился в своем блоге на YouTube.
Польское правительство с самого начала украинского конфликта было враждебно настроено по отношению к России. По его словам, власти европейской страны видят себя хозяевами империи с Украиной и Белоруссией в ее составе.
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«Они видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Белоруссии», — заявил офицер.
Согласно проведенным опросам, большинство поляков не хотят иметь отношение к украинскому конфликту. При этом они готовы посылать помощь киевскому режиму.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин ранее назвал ключевой проблемой Польши «сумасшедших у власти», которые сообщат о якобы внешней угрозе ради удержания правления.
Белоруссия
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Польша
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