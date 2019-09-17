«Хотят заткнуть рот»: украинцы и канадцы дважды пытались прервать речь представителей крымских СМИ

Украинская делегация перебила выступление главного редактора «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Марии Волконской. После чего был объявлен технический перерыв. Работа пленарной сессии была прекращена и начались напряженные консультации. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Очень хотят заткнуть рот крымской журналистке, но пытаются сделать это так, чтобы не сильно контрастировало с темой сегодняшней дискуссии, которая посвящена свободе слова и преследованиям журналистов», — заявил он.

Мария Волконская отметила, что несмотря на все попытки сорвать ее выступление, ей удалось произнести речь.

«Когда вчера в начале своего выступления я сказала, что представляю Республику Крым Российской Федерации, украинцы запротестовали, были долгие перипетии, но слово мне все-таки предоставили. Сегодня мы полагали, что наученные вчерашним опытом украинцы поведут себя иначе. Но когда я поднялась на трибуну, вновь последовал протест Украины. Организаторы объявили технический перерыв, чтобы посовещаться», — рассказала журналистка.

Затем во время выступления слова Волконской попыталась опротестовать делегация из Канады.

«Канадцы просили снять мое выступление и обсудить его целесообразность, но когда-нибудь потом. Организаторы вновь объявили технический перерыв, а после совещания разрешили мне закончить свой доклад», — отметила она.

По ее словам, случившееся говорит о том, что «в Европе уже смирились с мыслью, что Крым является частью России и на Украину возвращаться не будет».