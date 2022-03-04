«Хотят взорвать жителей Мариуполя». Военный эксперт предупредил о провокации националистов

Наиболее важным сейчас является гуманитарный коридор в Мариуполе, жители которого находятся в заложниках. Об этом в эфире «360» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Есть сведения, что они находятся внутри заминированных цехов завода „Азов Сталь“. То есть боевики угрожают, что если с ними не пойдут на переговоры или попытаются штурмовать город, то они подорвут эти цеха и погибнет много людей. Понятное дело, в этом попытаются обвинить Россию», — сообщил специалист.

Леонков также отметил, что создание гуманитарного коридора крайне необходимо в Харькове и Киеве, где националисты также не дают мирному населению покинуть города.

Ранее о создании гуманитарных коридоров договорились делегации России и Украины во втором раунде переговоров в Беловежской пуще. В ближайшее время должна состояться третья встреча сторон. Пока делегаты удалились для консультаций с руководством своих стран.

Леонков также отметил, что украинские власти ведут себя очень неоднозначным образом: с одной стороны, пытаются вести переговоры, затягивая их, а с другой — стараются сделать все, чтобы остановить спецоперацию РФ. По его словам, для этих целей Украине уже начали поставлять оружие из Польши, причем в гражданских фурах.

«[Поставки] маскируются под гражданские фуры. <…> Украина пытается играть двойную роль — с одной стороны, пытается нас забалтывать. С другой — всеми силами и средствами остановить проведение операции», — сказал он в эфире «360».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в республике ожидают 16 тысяч иностранных наемников. В Минобороны РФ после этого предупредили, что согласно международному гуманитарному праву у иностранных наемников после задержания нет права на статус военнопленных. В связи с этим в ведомстве призвали иностранцев тщательно подумать, прежде чем ехать воевать за ВСУ.