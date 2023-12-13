Мир 13 декабря 2023, 08:07 «Хотят войны с Россией». Конгрессвумен допустила, что США отправят военных на Украину Конгрессвумен Тейлор Грин: США могут отправить своих военных на Украину IMAGO/Andreas Beil/globallookpress

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Соединенные Штаты заинтересованы в продолжении конфликта на Украине против России, поэтому могут отправить в зону боевых действий американских военных. Об этом заявила в соцсети Х член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.

По ее мнению, США могут пойти на этот шаг, когда на Украине закончатся мужчины, пригодные для военной службы.

«[Власти США], вероятно, захотят отправить туда мужчин военного возраста. <…> Если Вашингтон и хочет чего-то, то сделать так, чтобы [этот конфликт] продолжался. Они хотят воевать с Путиным так долго, как нужно», — заявила Грин.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский промолчал и пожал плечами вместо ответа на вопрос журналистов, сможет ли его страна победить Россию без дополнительной поддержки США.

Тем временем в Белом доме признали, что американских денег хватит еще лишь на два пакета военной помощи Украине. После этого, если запрос на выделение дополнительной помощи не пройдет через конгресс, финансы на эти цели закончатся.