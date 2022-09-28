«Хотят сгустить краски». Политолог объяснил призыв США к американцам покинуть Россию | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 14:02 Поделиться Telegram

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Viber «Хотят сгустить краски». Политолог объяснил призыв США к американцам покинуть Россию Политолог Колчин: призывом к американцам покинуть Россию США сгустили краски РИА «Новости»

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Призыв посольства США в Москве к американским гражданам покинуть Россию сделан для того, чтобы еще больше сгустить краски вокруг страны и показать собственную решительность. Об этом «360» заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

«Данная провокация связана с результатами проведенных референдумов и теми политическими событиями, которые будут разворачиваться после голосования. Очевидно, что данное заявление несет за собой цель, чтобы сгустить краски и показать решительность Соединенных Штатов», — отметил он.

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Политолог не исключил, что в ближайшие дни США могут и дальше реагировать в информационном пространстве, однако серьезных акций со стороны американского правительства ждать не приходится.

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Днем 28 сентября посольство США в Москве на своем официальном сайте настоятельно рекомендовало американцам покинуть Россию, пока для этого есть возможность.

Ранее сообщалось, что контакты между Россией и США продолжаются на самом высоком уровне, стороны призывают друг друга сохранять спокойствие.

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