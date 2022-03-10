Хотят продать оружие и завладеть ресурсами. Экс-президент Боливии обвинил США в ситуации на Украине

США провоцируют конфликты, чтобы заниматься торговлей оружием и завладевать природными ресурсами. Украина в этом списке не является исключением, заявил бывший президент Боливии Эво Моралес в интервью РИА «Новости».

«США всегда провоцируют конфликты, чтобы продавать оружие, размещать военные базы, чтобы захватывать природные ресурсы», — сказал Моралес.

В качестве примера он привел конфликт 1932 года между Боливией и Парагваем, которую сам Моралес назвал конфликтом между США и Великобританией.

«США через частную компанию имели контроль над продажей топлива. США продавали топливо парагвайцам и боливийцам. США продавали оружие Боливии и Парагваю. США ищут пути продажи оружия и завладения ресурсами. В Ираке, Афганистане, Ливии они искали то же самое», — пояснил политик.

Он полагает, что в конфликте вокруг Украины США также ищут возможность завладеть ресурсами страны, а также окружить Россию военными силами.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал Запад, чьи дипломаты обратились к нему с призывом осудить спецоперацию России на Украине.