«Хотят приехать в гости»: в Калининграде ответили на слова США о «кинжале в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал Калининград кинжалом в сердце Европы. Может быть, американцы так напрашиваются в гости, предположил губернатор Антон Алиханов.

Алиханов посчитал слова дипломата поверхностными и неподготовленными, сообщил РБК. По его мнению, в США просто недовольны введением в 2019 году электронных виз. После появления этой процедуры в область приехало много поляков и немцев, а вот американцы не посетили регион.

«Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», — сказал Алиханов.

Губернатор обратил внимание на хорошее развитие туризма в Калининградской области. Каждый год путешественников становится на 17-20% больше.

Ранее О’Брайен заявил, что Калининград мог быть центром торговли, туризма и контактов между Россией и Западной Европой. Однако город превратили в закрытую военную базу с большим количеством ракет и оружия, угрожающих странам Балтии и другим союзникам США.