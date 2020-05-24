«Хотят приехать в гости»: в Калининграде ответили на слова США о «кинжале в сердце Европы»
Алиханов посчитал слова дипломата поверхностными и неподготовленными, сообщил РБК. По его мнению, в США просто недовольны введением в 2019 году электронных виз. После появления этой процедуры в область приехало много поляков и немцев, а вот американцы не посетили регион.
«Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», — сказал Алиханов.
Губернатор обратил внимание на хорошее развитие туризма в Калининградской области. Каждый год путешественников становится на 17-20% больше.
Ранее О’Брайен заявил, что Калининград мог быть центром торговли, туризма и контактов между Россией и Западной Европой. Однако город превратили в закрытую военную базу с большим количеством ракет и оружия, угрожающих странам Балтии и другим союзникам США.