Член Совфеда Сергей Цеков обсудил с изданием Lenta.ru украинскую спецоперацию «Полесье», которую запустили с целью не допустить кризис, возникший на белорусско-польской границе.

По мнению парламентария, спецоперация Украины против нелегальных мигрантов объясняется лишь желанием киевских властей продемонстрировать свою солидарность с Европой и значимость.

«Но, честно говоря, я не вижу большой разницы в проживании в Ираке и на Украине. Может, ситуация и поспокойнее, но не менее катастрофичная. Вряд ли беженцы станут искать там лучшей жизни, ведь их цель понятна: это даже не Польша, в которой жить тоже не очень интересно, это Германия и другие страны ЕС», — объяснил сенатор.

Он заметил, что происходящее дает руководству Незалежной неплохую возможность отвлечь внимание людей от проблем, накопившихся в социально-экономической сфере.