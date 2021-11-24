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    24 ноября 2021, 15:40

    «Хотят показать свою значимость и солидарность с Европой». Сенатор — о спецоперации Украины против нелегальных мигрантов

    Сенатор Цеков объяснил цель украинской спецоперации «Полесье»

    Артур Блянихов

    Член Совфеда Сергей Цеков обсудил с изданием Lenta.ru украинскую спецоперацию «Полесье», которую запустили с целью не допустить кризис, возникший на белорусско-польской границе.

    По мнению парламентария, спецоперация Украины против нелегальных мигрантов объясняется лишь желанием киевских властей продемонстрировать свою солидарность с Европой и значимость.

    «Но, честно говоря, я не вижу большой разницы в проживании в Ираке и на Украине. Может, ситуация и поспокойнее, но не менее катастрофичная. Вряд ли беженцы станут искать там лучшей жизни, ведь их цель понятна: это даже не Польша, в которой жить тоже не очень интересно, это Германия и другие страны ЕС», — объяснил сенатор.

    Он заметил, что происходящее дает руководству Незалежной неплохую возможность отвлечь внимание людей от проблем, накопившихся в социально-экономической сфере.