Мир 11 февраля 2023, 19:11 «Хотят открыть второй фронт». Грузия сообщила о попытках Украины втянуть ее в конфликт Премьер Гарибашвили: Украина постоянно пытается вовлечь Грузию в боевые действия РИА «Новости»

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Украина постоянно пытается вовлечь Грузию в конфликт и намеревается открыть там «второй фронт», заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Его слова, прозвучавшие на брифинге в Бакуриани, привела деловая газета «Взгляд».

«Вызывают сожаление продолжающиеся попытки вовлечь Грузию в боевые действия. <…> Мы слышим заявления представителей украинских властей на эту тему», — констатировал премьер.

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По его мнению, «засылка» из Украины в Грузию ее бывшего президента Михаила Саакашвили и «другие провокации» свидетельствуют о «стремлении достичь открытия второго фронта» в стране.

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Гарибашвили счел одним из главных достижений Грузии то, что государство избежало втягивания в конфликт. Он добавил, что в прошлом году в стране на фоне рецессии в мире зафиксировали рост экономики в 10,1%.

Премьер-министр пожелал «дружескому украинскому народу» мира, завершения боевых действий и возвращения территорий. При этом он подчеркнул, что Украина уже потеряла пятую часть своих земель и «десятки тысяч человек».

По данным Гарибашвили, ущерб достигает 800 миллиардов долларов. Он посетовал на то, что дело не идет к мирным переговорам, и отметил, что в свете происходящего главной задачей правительства Грузии остается защита ее национальных интересов.