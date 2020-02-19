«Хотят ли русские войны?» Украинец задал вопрос за заседании ООН в стихах

Замминистра иностранных дел Украины поднял на заседании ООН тему вооруженных действий. Он процитировал известное стихотворение «Хотят ли русские войны?» и задал этот вопрос российскому представителю. Ответ не заставил себя долго ждать.

Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тех солдат,

Что под березами лежат,

И вам ответят их сыны —

Хотят ли русские войны.

Эти строчки из стихотворения поэта Евгения Евтушенко процитировал украинский замминистра иностранных дел Сергей Кислица в ООН. Отрывок он прочитал на русском языке для постоянного представителя ООН Василия Небензи, пишет «Униан». Затем дипломат заявил, что ответ на свой вопрос он узнает 9 мая, когда в Москве пройдет парад.

«Когда мы увидим, вынесут портреты Сталина его участники. Того Сталина, который в свое время был вынесен из Мавзолея, но, как видим, не из умов», — продолжил Кислица.

По его словам, сейчас в России все больше прославляют Сталина, а памятники ему «растут как грибы». Дипломат назвал его диктатором и убийцей, который устроил «геноцид украинского народа 1930-х годов».

В ответ Небензя подчеркнул, что рад заинтересованности своего украинского коллеги в творчестве русского поэта. При этом он отметил, что строчки в стихотворении тот пропустил.

«Я не знаю, какие портреты понесут 9 мая. Вряд ли портрет Сталина, сомневаюсь. Но я вот не знаю, какие портреты понесут на 9 мая в Киеве и будет ли в Киеве вообще какой-либо парад», — заключил Небензя.

В 2020 году пройдут празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что торжественные мероприятия в Москве должны посетить главы 17 стран. Приедет ли президент Украины Владимир Зеленский, пока не известно.