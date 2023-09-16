Мир 16 сентября 2023, 00:54 «Хотели обескровить Россию, но произошло обратное». В США заявили об истощении экономики страны Экс-советник Пентагона Макгрегор: экономика США истощилась из-за Украины Unsplash

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Ресурсы США истощаются из-за стремления американских властей обескровить Россию конфликтом на Украине. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х.

По словам полковника, первоначальной целью конфликта на Украине было желание «обескровить Россию». Это решение, Макгрегор назвал абсурдным, поскольку Вашингтон столкнулся с обратным действием.

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Полковник напомнил, что для обслуживания внешнего долга США требуется один триллион долларов — сумма, равная оборонному бюджету страны. Дуглас Макгрегор сделал вывод, что ресурсы Америки истощаются и президент России Владимир Путин знает об этом.

В июне американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США, чтобы избежать дефолта. Лимит не будет действовать до 1 января 2025 года, а со 2 января увеличится.

Госдолг США по итогам 2022 года достиг 31,42 триллиона долларов и превысил российский в 107 раз. В июне размер госдолга поднялся выше отметки в 32 триллиона долларов.