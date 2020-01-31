«Хотели как в Европе». Украинцы хотят спалить Раду из-за высоких коммунальных платежей
Возмущенные жители Украины устроили акцию протеста в Житомирской области. Они сожгли платежки за доставку газа. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По данным сайта «Главред», участники митинга активно возмущались, выдвигая разные радикальные предложения.
«Не писульки надо палить, а Верховную Раду», «Чучело Коболева сделать и сжечь», «Поддерживаю, хватит терпеть вымогательство!», — выкрикивали они.
Сайт «Дни.ру» сообщил, что в Twitter некоторые пользователи очень иронично отреагировали на эту акцию протеста.
«Непонятно, что не нравится. Хотели как в Европе — получите, распишитесь», — подметил один из пользователей.