Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко призвал созвать новый международный суд для оценки преступлений киевских властей. По его мнению, возглавить структуру должна Россия, а допустить до участия в ней следует только государства, ранее на замазавшие себя кровью мирных жителей страны. Захарченко считает, что действующие международные судебные организации ангажированы и не примут справедливых решений. Об этом он заявил в беседе с «360».

«Я слабо верю в развитые международные суды, типа Гааги, Европейского суда по правам человека. Они просто заангажированные структуры. Великобритания и США хотели, чтобы славяне убивали славян, и цели своей достигли.», — заявил Захарченко.

По словам экс-главы украинского МВД, никто им в этом не помешал, более того — нашлось множество стран, поддержавших это начинание и активно участвовавших в событиях на Украине последних лет. В их числе Германия, Польша, страны Балтии. Они выступали в том числе гарантами выхода из политического кризиса на Украине мирным путем,

Но они как гаранты не выполнили своих обязательств и, на мой взгляд, не могли их выполнить. Они были активными участниками организации Майдана, переворота, массовых убийств в Киеве. Я как человек, который руководил Министерство внутренних дел, знаю точно, что этого мы не делали. А в том, что они организовывали, ни секунды не сомневаюсь Виталий Захарченко экс-глава МВД Украины.

Страны сделали так, чтобы ситуация развивалась выгодным для них образом. Сейчас люди, которые отдавали приказы по событиям, происходившим восемь лет назад, продолжают оставаться на руководящих должностях в международных организациях — например, в СБ ООН, ЕСПЧ, или уголовном суде в Гааге. Обращаться к ним Захарченко считает бессмысленным.

«Эти организации, на мой взгляд, находятся под политическим влиянием тех лиц, которые еще организовывали госпереворот на Украине, поддерживали внутриукраинскую агрессию против собственного народа, не замечали восемь лет, что там убивают людей, делали вид, что этого нет, показывали, что Россия напрямую участвует в этом конфликте и фактически виновата в нем. Апеллируя в эти же инстанции, мы наперед понимаем, что в них объективного рассмотрения этих вопросов быть не может. Бесполезно в них обращаться», — подчеркнул экс-глава украинского МВД.

По его мнению, следует созвать новый международный орган под председательством РФ, который проведет объективное расследование и вынесет приговор тем преступлениям, которые совершили власти Украины в отношении мирных граждан.

«Я считаю, рассматривать будет необходимо все противоправные действия, преступления, которые совершала украинская власть на протяжении всех этих лет, но в новых каких-то инстанциях. Понятных, прозрачных, с привлечением других стран, но не той международной общественности, которая сама вымазала свои руки, а некоторые не только руки, а гораздо больше всего, в крови украинцев и также должна понести ответственность за эти злодеяния», — резюмировал Захарченко.