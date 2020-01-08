«Хотел сохранить династию»: Разбившимся в Иране Boeing-737 управлял потомственный пилот
Они вместе закончили Национальный авиационный университет в Киеве.
«Он был в группе в тройке лучших, и сам человек он был очень порядочный, с повышенным чувством справедливости, очень взвешенный, уравновешенный», — рассказал о погибшем однокурснике Сергей Черный.
Он пояснил, что Алексей пришел учиться на пилота, чтобы быть как отец. Он был летчиком-испытателем легендарного самолета Ан-225 «Мрия».
«Хотел сохранить династию», — пояснил Сергей.
Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Украина собрали специальную комиссию, которая будет выяснять причины трагедии. Предварительно указывается проблема с двигателями.