«Хотел сохранить династию»: Разбившимся в Иране Boeing-737 управлял потомственный пилот

Упавшим около Тегерана Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» управлял пилот Алексей Наумкин. В авиацию он пришел по стопам своего отца. Об этом «360» рассказал однокурсник погибшего летчика Сергей Черный.

Они вместе закончили Национальный авиационный университет в Киеве.

«Он был в группе в тройке лучших, и сам человек он был очень порядочный, с повышенным чувством справедливости, очень взвешенный, уравновешенный», — рассказал о погибшем однокурснике Сергей Черный.

Он пояснил, что Алексей пришел учиться на пилота, чтобы быть как отец. Он был летчиком-испытателем легендарного самолета Ан-225 «Мрия».

«Хотел сохранить династию», — пояснил Сергей.

Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Украина собрали специальную комиссию, которая будет выяснять причины трагедии. Предварительно указывается проблема с двигателями.