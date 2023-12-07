Мир 07 декабря 2023, 17:55 «Хотел приземлиться в Тегеране». Путин пошутил о своем полете на встрече с Раиси в Москве Путин на встрече с Раиси пошутил о своем недавнем полете РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на переговорах с иранским коллегой Эбрахимом Раиси пошутил, что во время своей недавней поездки в Саудовскую Аравию и ОАЭ собирался приземлиться в Тегеране, чтобы встретиться с политиком там. Но ему сказали, что Раиси уже собирается с визитом в Москву.

«Пролетал над территорией вашей страны. Хотел, вообще, приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне сказали, что президент собрался вылетать в Москву», — рассказал Путин.

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Отдельно он отметил, что отношения России и Ирана демонстрируют хорошие темпы развития.

Днем ранее, 6 декабря, Путин посетил с визитом Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Самолет президента сопровождали истребители Су-35

В обоих странах российского лидера ждал прием на высочайшем уровне, что в том числе стало причиной пристального внимания западных СМИ.