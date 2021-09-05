«Хотел красивое фото»: переговоры Зеленского и Байдена назвали поражением

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом оказалась провальной. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Встреча скорее поражение, чем победа. Стратегия на встречу должна была быть более четкая: что мы хотим? (военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли? денег?) Вот этого что мы хотим не было, было — мы хотим все и сразу», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что когда власти просят все и сразу, то ничего не получают. Также Гончаренко напомнил о заявлении Зеленского о грязном российском газе. Такие слова он назвал хорошим тезисом, который нужно развивать. По мнению депутата, Украина должна проводить мощную информационную кампанию о российском газе в США и Европе.

«В общем вывод такой: Зеленский больше хотел увидеться с Байденом и получить красивое фото, чем получить какие-то реальные бонусы для Украины. Это грустно, но радует что уже совсем скоро 2024 и эпоха Зеленского закончится», — заключил Гончаренко.

Переговоры Зеленского и Байдена проходили 1 сентября в Вашингтоне. По итогам встречи лидеры двух стран подписали совместное заявление о продолжении сотрудничества.