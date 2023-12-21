Мир 21 декабря 2023, 20:29 «Хотел быть маньяком». Устроивший стрельбу в Праге вел дневник Дневник предполагаемого стрелка из Праги нашли в Сети Deng Yaomin / XinHua / Global Look Press

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Молодой человек, который, предположительно, расстрелял людей в здании факультета искусств в Карловом университете в центре Праги, вел дневник. Записи из него появились в Сети.

«Я всегда хотел убивать, думал, стану маньяком в будущем», — писал молодой человек.

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Он признался, что хотел сделать дневник сначала открытым, но после прочтения некой инструкции передумал.

Автор записей упоминал девочку, которая пришла с отцовским оружием в гимназию Брянска, а также устроившего бойню в Казани Ильназа Галявиева. Он также жаловался на ненависть к нему окружающих и признавался в желании свести счеты с жизнью.

Принадлежит ли дневник пражскому стрелку в действительности, неизвестно.

По информации Novinky.cz, стрелял в университете студент философского факультета. Молодому человеку было 24 года. Полиция сообщила о его ликвидации. По предварительным данным, жертвами стрелка стали 10 человек, еще более 30 пострадали, у девяти из них тяжелые ранения.