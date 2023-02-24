Мир 24 февраля 2023, 09:31 «Хоть завтра». США заявили о готовности оперативно обсудить с Россией ситуацию по ДСНВ Замгоссекретаря США Нуланд: Америка готова к переговорам с Россией по ДСНВ и Украине РИА «Новости»

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Представители США открыты для диалога с Россией и по ДСНВ, и по Украине. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.

Беседа прошла в формате видеосвязи.

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«США готовы вернуться к переговорам, чтобы обеспечить выполнение СНВ-3, с самого начала. Мы готовы начать делать это завтра», — сказала Нуланд.

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По ее словам, для начала переговоров нужна готовность со стороны России. Также она отметила, что представители США могут разрешить инспекции. Нуланд напомнила, что власти Соединенных Штатов сочли безответственным решение правительства РФ о приостановке участия России в Договоре.

Также замгоссекретаря США прокомментировала и вероятность переговоров РФ и Америки по украинскому вопросу. По словам Нуланд, Соединенные Штаты готовы к диалогу только в рамках предложения президента Владимира Зеленского.