Хошимин введет двухнедельный локдаун из-за коронавируса

Власти Хошимина (Вьетнам) решили ввести в городе двухнедельный локдаун. В период ограничений жителям запрещено будет покидать свои дома. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на портал правительства города.

Премьер-министр республики Фам Минь Чинь поддержал предложение мэрии города. Ограничительные меры начнут действовать с 9 июля. Сделано это с целью предотвратить распространение коронавируса. Жители города смогут покидать свои дома только для того, чтобы купить продукты и лекарства. Кроме того, в городе перестанет работать общественный транспорт и непродуктовые магазины.