Хорватскую IKEA заставили портретами Путина

Один из магазинов IKEA в хорватской столице Загребе украсили портретами президента РФ Владимира Путина. Изображения с российским лидером вставили во все рамки для фотографий в демонстрационных залах. Об этом написал Telegram-канал «Zащитники».

Кому принадлежит инициатива, неизвестно. Предположительно, хорватскую IKEA украсили портретами президента РФ сами сотрудники магазина. Вероятно, таким образом они решили поддержать российского лидера и проводимую им политику.

Как показано на снимках, которые появились в Сети, портреты российского президента действительно аккуратно поместили в рамки, разместили на полочках, шкафчиках, у кроватей.

На фоне Путина теперь даже красуется знаменитая плюшевая акула, ставшая мемом и хитом продаж.

Источник фото: Telegram-канал «Zащитники»

В начале марта IKEA закрыла свои магазины в России. Ретейлер мебели объявил о приостановке работы в РФ на фоне проведения спецоперации на Украине.

Ранее петербургский предприниматель Константин Куккоев подал иск к IKEA на квадриллион рублей.