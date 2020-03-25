Хорватское СМИ предсказало изменение статуса России на мировой арене после СОVID-19

В статье сказано, что правительство РФ благодаря жестким и своевременным мерам смогло удержать распространение коронавируса. Поэтому Россия может помочь другим, сильно пострадавшим от СОVID-19 странам. Например, Италии.

Именно туда прибыли 14 российских самолетов с врачами, аппаратами искусственной вентиляции легких и оборудованием для диагностики.

«При этом Россия не пользуется ситуацией, чтобы в суматохе оккупировать Прибалтику, Польшу или Киев. А ведь официальные теоретики на протяжении многих лет уверяли нас, что Россия именно так и поступит, как только „представится возможность“», — написало Advance. Его процитировало РИА «Новости».

При этом авторы обратили внимание на публикации американского агентство Bloomberg, которое попыталось выставить Россию в негативном свете. Хорватское издание считает, что глупо видеть в отправке помощи нуждающимся странам коварный план или злоупотребление возможностями. По мнению журналистов, так могут думать только те, кто не заинтересован в укреплении европейско-российских отношений.