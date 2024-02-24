Мир 24 февраля 2024, 22:38 «Хорватский сценарий». Запад рассчитывал, что Россия не станет защищать жителей Донбасса Мирошник: Запад рассчитывал, что Россия не защитит жителей Донбасса РИА «Новости»

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Западные лидеры надеялись, что Россия не станет защищать жителей Донбасса, а боевики ВСУ раздавят непокорную территорию. Об этом сказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова передало РИА «Новости».

«На горы трупов и реки крови на Западе вообще бы никак не отреагировали. У них была надежда, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а просто промолчит», — заявил он, отметив, что в западных кулуарах подобный вариант развития событий назывался «хорватским сценарием».

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Мирошник напомнил, что 21 февраля 2022 года РФ признала республики Донбасса и подписала договор о сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи. Через три дня после этого началась спецоперация по спасению жителей этих регионов. При этом западные страны до сих пор говорят о «неспровоцированной и немотивированной агрессии России».

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российский лидер Владимир Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс. Он отметил, что войска России продолжат шаг за шагом освобождать его территорию от украинских боевиков и защищать жителей региона.