19 декабря 2022, 10:44
Хорватские СМИ назвали приоритетную цель ВС РФ на Украине
Издание Advance назвало американские ЗРК Patriot главной целью ВС РФ на Украине
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot станут главной целью российских военных в зоне проведения специальной операции на Украине. Об этом написало хорватское издание Advance.
«Для авиации и артиллерии российской армии поставки этой западной техники станут основной целью. Кроме того, ВС РФ получат шанс изучить эти комплексы», — сказано в материале.
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Автор статьи Антун Роша отметил, что для корректной работы комплекса ему необходим персонал в 90 человек. Такого количества специалистов на Украине нет, поэтому поставка ЗРК не создаст коренного перелома ситуации в ходе военных действий.
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Журналист добавил, что Patriot в основном применяют для обороны военных баз, а не крупных городов с густой застройкой. Он вспомнил о провале работы комплексов в Саудовской Аравии, по которой ударили орудия йеменских хуситов.
«Передача Украине этих ЗРК докажет намерения США в собственной внешней политике, но не сильно поможет в боевых действиях», — заключил Роша.
Ранее посольство России в США осудило вероятную передачу ЗРК Patriot Украине, назвав ее очередной провокацией.
США
Оружие
Украина
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