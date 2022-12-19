Мир 19 декабря 2022, 10:44 Хорватские СМИ назвали приоритетную цель ВС РФ на Украине Издание Advance назвало американские ЗРК Patriot главной целью ВС РФ на Украине Википедия

Читать 360tv в

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot станут главной целью российских военных в зоне проведения специальной операции на Украине. Об этом написало хорватское издание Advance.

«Для авиации и артиллерии российской армии поставки этой западной техники станут основной целью. Кроме того, ВС РФ получат шанс изучить эти комплексы», — сказано в материале.

Реклама

Автор статьи Антун Роша отметил, что для корректной работы комплекса ему необходим персонал в 90 человек. Такого количества специалистов на Украине нет, поэтому поставка ЗРК не создаст коренного перелома ситуации в ходе военных действий.

Реклама

Журналист добавил, что Patriot в основном применяют для обороны военных баз, а не крупных городов с густой застройкой. Он вспомнил о провале работы комплексов в Саудовской Аравии, по которой ударили орудия йеменских хуситов.

«Передача Украине этих ЗРК докажет намерения США в собственной внешней политике, но не сильно поможет в боевых действиях», — заключил Роша.

Ранее посольство России в США осудило вероятную передачу ЗРК Patriot Украине, назвав ее очередной провокацией.