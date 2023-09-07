07 сентября 2023, 15:30
Хорватия запустила экспорт украинского зерна через свои порты
Минэкономики Украины: стартовал экспорт зерна через порты Хорватии
Хорватия начала экспортировать украинское зерно через свои порты, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Ее заявление опубликовали на сайте ведомства.
Украинская сторона готова участвовать в развитии транспортного коридора через Хорватию. Этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между государствами, отметила она.
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«Благодарим за такую возможность», — сказала Свириденко.
Глава МИД Украины ранее сообщил, что страны договорились об использовании хорватских портов в Адриатическом море и на Дунае для перевозки украинского зерна.
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления запрета на импорт агропродукции из страны.
Кроме того, депутатам Верховной рады запретили поездки в Польшу из-за ранее введенного эмбарго на ввоз украинского зерна, сообщили «Известия».
Экспорт
Украина
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