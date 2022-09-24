Хорватия заявила о готовности Евросоюза продлить санкции против России | 360°

Мир 24 сентября 2022, 04:05 Поделиться Telegram

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Viber Хорватия заявила о готовности Евросоюза продлить санкции против России Премьер Хорватии Пленкович: Евросоюз готов продлить санкции против России Unsplash/Inera Isovic

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Европейские государства едины в желании продлить антироссийские санкции. Такое мнение выразил глава правительства Хорватии Андрей Пленкович, его слова распространил Bloomberg.

«Существует четкая политическая воля к тому, что эти санкции должны продолжаться, либо будучи продленными, либо даже новыми», — отметил он.

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Ввести ограничения на цену топлива является сложным, но первостепенным вопросом, добавил Пленкович. По его мнению, «спекулянты» не должны получать двойную прибыль.

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Накануне госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал вредными антироссийские санкции. И в первую очередь для самой Европы. Дипломат считает, что пришло время задуматься о целесообразности экономических рестрикций.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции принципиально не повлияли на экономику страны. Они вводились против Москвы, но привели к ущербу для всех государств Евросоюза.

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