Хорватия захотела выслать часть российских дипломатов

Хорватия планирует выслать часть российских дипломатов из посольства РФ в Загребе. Причиной такого решения стала ситуация на Украине. Об этом заявил глава хорватского МИД Гордан Грлич-Радман, его слова привело РИА «Новости».

Накануне о высылке российских дипломатов сообщила Словения. По данным СМИ, предполагается выдворить из страны 33 сотрудника посольства. На полях саммита глав МИД стран НАТО хорватский министр подтвердил, что они намерены последовать примеру соседей.

По его словам, произошедшее в Буче напоминает события в Вуковаре, случившиеся 30 лет назад во время войны 1992–1995 годов.

На минувшей неделе власти Украины и мировые СМИ распространили фото- и видеозаписи, снятые в городе Буча Киевской области, якобы являющиеся свидетельством массовых убийств мирного населения. При этом Запад попытался обвинить в причастности к произошедшему российскую сторону.

В Министерстве обороны РФ заявили, что все материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих в Буче, являются «очередной провокацией».

Так называемая Вуковарская резня произошла 18–21 ноября 1991 года близ города Вуковара в Хорватии. В результате массового убийства в госпитале погибли, по разным оценкам, от 255 до 264 человек, преимущественно хорватских гражданских лиц и военнопленных. Считается, что убийства были совершены сербскими добровольцами, а также военнослужащими Югославской Народной Армии и теробороны Югославии.