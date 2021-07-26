Хорватия ужесточила правила въезда для российских туристов

Россиянам для въезд в Хорватию теперь нужен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Справку будут требовать даже у тех, кто ранее переболел COVID-19 или вакцинировался.

Институт общественного здравоохранения Хорватии заявил, что дополнительные ограничительные меры ввели из-за ухудшения эпидемической ситуации в России и еще ряде государств. В список попали также Великобритания и Кипр.

«С 26 июля у туристов на границе будут требовать отрицательный тест на коронавирус, сделанный в своей стране. А для граждан, въезжающих из ЮАР, Бразилии, Занзибара и Индии, сохраняется 14-дневный карантин», — сказано в сообщении учреждения, которое процитировала «Российская газета».

Главная цель таких мер — не допустить попадания в Хорватию новых штаммов коронавируса.

Ужесточить правила въезда для россиян намерена и Турция. Глава Союза инфекционистов страны Мехмет Джейхан заявил, что с начала июля суточных прирост новых случаев коронавируса увеличился почти втрое.