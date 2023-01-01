Мир 01 января 2023, 11:26 Хорватия стала полноправным членом Шенгенского региона и еврозоны Хорватия вошла в состав Шенгенской зоны с 1 января 2023 года Unsplash

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Совет Евросоюза включил Хорватию в зону Шенгена. С 1 января 2023 года на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны отменяются проверки путешественников. Об этом Евросовет сообщил на своем официальном информационном портале.

«Я очень рад, что во время чешского председательства Хорватия смогла сделать два важных шага в своей европейской интеграции, присоединившись как к евро, так и к Шенгенской зоне», — заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

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Члены ЕС приняли решение еще 8 декабря 2022 года, однако все правовые нормы начинают действовать с 1 января наступившего года. С этого дня Хорватия будет выдавать шенгенские визы и обмениваться евро и хорватской куной. При этом досмотры в аэропортах будут отменены лишь с 26 марта.

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Между тем президент Республики Хорватия Зоран Миланович не поддерживает желание Украины вступить в Евросоюз. По его словам, Киеву «цинично присваивают статус кандидата в ЕС», при этом навязывают Хорватии принять военных ВСУ для обучения. Он убежден, что это создаст определенные риски для республики.