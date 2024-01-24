Мир 24 января 2024, 13:05 Хорватия и Австрия не предоставят гарантии безопасности Украине Хорватия и Австрия отказались предоставить гарантии безопасности Украине Официальный сайт президента Украины

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В Евросоюзе назрел «антикиевский центр силы». Его ядром стали Венгрия и Словакия. К ним уже присоединились Хорватия и Австрия. Об этом сообщило РИА «Новости».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится с коллегой из Словакии Робертом Фицо 24 января, чтобы убедить его поменять свою позицию. Декабрьская встреча политиков ни к чему не привела. Фицо заявлял, что не верит в военное урегулирование конфликта, и исключил поставки оружия и боеприпасов.

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«Украина — не суверенная и не независимая страна. Она под полным контролем США», — сказал премьер Словакии в интервью изданию Aktuality.

Поэтому Украина получит от европейской страны только гуманитарную помощь. Фицо добавил, что не допустит вступления республики в НАТО.

В агентстве уточнили, что не только Словакия проявила свою позицию. Как сообщал заместитель главы офиса президента Украины, от переговоров по гарантиям безопасности уже отказались Австрия, Хорватия, Польша и Мальта.