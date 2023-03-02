Мир 02 марта 2023, 11:01 Хорватии направят €1,5 млн для проведения коммуникационных кампаний

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В Еврокомиссии ищут подрядчика, который займется организацией коммуникационных мероприятий с участием СМИ и представителей власти в Хорватии. Об этом написал RT, ссылаясь на текст документа.

Благодаря этой инициативе Еврокомиссия намерена повысить внимание со стороны СМИ и общественности к изменениям в области политики Евросоюза.

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«В обязанности подрядчика будут входить разработка мероприятий, советы творческого характера, продвижение в СМИ, логистическая и техническая поддержка представительства ЕК», — говорится в документе.

На проведение кампании Еврокомиссия планирует выделить 1,5 миллиона евро сроком на четыре года.