«Хорошо уже никогда не будет». Подросток потерял родителей-медиков из-за COVID-19

Тринадцатилетний мальчик в украинском городе Тараща лишился семьи после того, как от коронавируса умерли его родители. Его мама работала медсестрой, а отец анестезиологом в местной больнице. Подросток тоже заразился — он до сих пор лечится.

Об этом случае рассказала в эфире передачи «Право на власть» телеведущая Татьяна Мосейчук. Галина Степченко умерла через неделю после госпитализации. Ее заболевший муж Валентин скончался в тот же день, когда об этом узнал. Мальчик в это время был подключен к аппарату ИВЛ.

Подросток узнал о смерти родителей через несколько дней — об этом ему рассказала тетя. Она попросила школьника не волноваться и пообещала, что все будет хорошо.

«Хорошо уже никогда не будет», — привела слова школьника ведущая телепередачи.

Российский кабмин продлит выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными, на 2021 год. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у правительства в резервном фонде есть на это средства.