Мир 20 июня 2023, 05:51 «Хорошо сказано». Илон Маск поддержал статью инвестора Сакса о провале наступления ВСУ Илон Маск поддержал статью инвестора Сакса о провале наступления ВСУ и роли США на Украине Flickr

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск положительно отреагировал в Twitter на статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале украинского контрнаступления. В материале автор спрогнозировал поражение США на Украине.

В своей статье Сакс отметил, что «с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей». Запад, как напомнил инвестор, отверг переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле. Они, по его мнению, могли остановить конфликт.

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Происходящее сейчас Сакс сравнил с Афганистаном. Он отметил, что «американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли», что США одерживают там верх. Сейчас Штаты, как уверен Сакс, близятся к аналогичному результату на Украине.

«Хорошо сказано», — лаконично прокомментировал статью Маск.

Также основатель Tesla и SpaceX высказывался ранее и о выделении Штатами очередного пакета военной помощи Киеву. В комментарии под постом пользователя Twitter на это счет, предприниматель задался вопросом: «чем это закончится?».