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    03 октября 2020, 08:59

    «Хорошо поправляется»: врач Трампа рассказал о лечении от COVID-19

    Дарья Бунякова

    Президент США Дональд Трамп уже поправляется после заражения коронавирусом. Медики назначили ему лечение препаратом «Ремдесивир». Об этом сообщил лечащий врач главы Вашингтона Шон Конли.
    «Хорошо поправляется»: врач Трампа рассказал о лечении от COVID-19

    «Я рад сообщить, что президент очень хорошо поправляется. Ему не нужен никакой дополнительный кислород, но, проконсультировавшись со специалистами, мы решили начать лечение препаратом „Ремдесивир“», — рассказал Конли. Его письмо опубликовала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

    Врач отметил, что Трамп уже принял первую дозу лекарства. Сейчас он отдыхает и продолжает курс лечения. Ранее Макинэни отмечала, что у американского президента наблюдаются только легкие проявления COVID-19. При этом ближайшие дни он будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида.

    Сам лидер страны после прибытия в госпиталь написал в Twitter, что все идет хорошо. Также он добавил: «Спасибо всем! Люблю!».

    Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Вместе с ним заболела и его супруга Меланья Трамп. Сейчас они оба находятся на карантине под наблюдением врачей.

    Новости SMI.FM