«Хорошо поправляется»: врач Трампа рассказал о лечении от COVID-19

Президент США Дональд Трамп уже поправляется после заражения коронавирусом. Медики назначили ему лечение препаратом «Ремдесивир». Об этом сообщил лечащий врач главы Вашингтона Шон Конли.

«Я рад сообщить, что президент очень хорошо поправляется. Ему не нужен никакой дополнительный кислород, но, проконсультировавшись со специалистами, мы решили начать лечение препаратом „Ремдесивир“», — рассказал Конли. Его письмо опубликовала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Врач отметил, что Трамп уже принял первую дозу лекарства. Сейчас он отдыхает и продолжает курс лечения. Ранее Макинэни отмечала, что у американского президента наблюдаются только легкие проявления COVID-19. При этом ближайшие дни он будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида.

Сам лидер страны после прибытия в госпиталь написал в Twitter, что все идет хорошо. Также он добавил: «Спасибо всем! Люблю!».

Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Вместе с ним заболела и его супруга Меланья Трамп. Сейчас они оба находятся на карантине под наблюдением врачей.