«Хорошо поправляется»: врач Трампа рассказал о лечении от COVID-19
«Я рад сообщить, что президент очень хорошо поправляется. Ему не нужен никакой дополнительный кислород, но, проконсультировавшись со специалистами, мы решили начать лечение препаратом „Ремдесивир“», — рассказал Конли. Его письмо опубликовала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Врач отметил, что Трамп уже принял первую дозу лекарства. Сейчас он отдыхает и продолжает курс лечения. Ранее Макинэни отмечала, что у американского президента наблюдаются только легкие проявления COVID-19. При этом ближайшие дни он будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида.
Сам лидер страны после прибытия в госпиталь написал в Twitter, что все идет хорошо. Также он добавил: «Спасибо всем! Люблю!».
Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Вместе с ним заболела и его супруга Меланья Трамп. Сейчас они оба находятся на карантине под наблюдением врачей.