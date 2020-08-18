«Хорошо показал». Рабочий из Белоруссии снял трусы в прямом эфире Соловьева
Прямой эфир проходил на YouTube-канале «Соловьев LIVE». Ведущий поприветствовал работника белорусского завода, попросив рассказать о забастовке на предприятии. Мужчина ответил, что сейчас все расскажет, но затем опустил камеру вниз. В итоге гениталии продемонстрировали во весь экран. Работника поспешили быстро вывести из эфира.
«Молодец, красавчик. Видите, как хорошо показал. Но могу сказать, что у БелАЗа побольше», — отреагировал на ситуацию Соловьев.
Российский ведущий не растерялся и добавил, что его собеседник мог бы и раскраситься в тематические цвета.
Забастовки и митинги начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. Лидером по количеству голосов стал Александр Лукашенко. Граждане страны требуют остановить применение силы со стороны правоохранителей, а также признать результаты выборов недействительными.