«Хорошо показал». Рабочий из Белоруссии снял трусы в прямом эфире Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев попросил одного из рабочих белорусского БелАЗа в прямом эфире рассказать о забастовках. Вместо интервью сотрудник завода показал в камеру свои гениталии, после чего его сразу же отключили.

Прямой эфир проходил на YouTube-канале «Соловьев LIVE». Ведущий поприветствовал работника белорусского завода, попросив рассказать о забастовке на предприятии. Мужчина ответил, что сейчас все расскажет, но затем опустил камеру вниз. В итоге гениталии продемонстрировали во весь экран. Работника поспешили быстро вывести из эфира.

«Молодец, красавчик. Видите, как хорошо показал. Но могу сказать, что у БелАЗа побольше», — отреагировал на ситуацию Соловьев.

Российский ведущий не растерялся и добавил, что его собеседник мог бы и раскраситься в тематические цвета.

Забастовки и митинги начались в Белоруссии после выборов президента, которые прошли 9 августа. Лидером по количеству голосов стал Александр Лукашенко. Граждане страны требуют остановить применение силы со стороны правоохранителей, а также признать результаты выборов недействительными.