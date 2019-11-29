Хорошим планом назвали в Раде желание США сократить финансирование НАТО
США намерены сократить расходы на НАТО и направлять сэкономленные средства на военную помощь Украине. Эта новость — «хороший план», считает член Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Своим мнением он поделился в Facebook.
«В 2020 году сократить финансирование прямых расходов НАТО и перераспределить их на военную помощь Украине и Грузии. Хороший план, надо брать», — написал политик.
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Ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила о планах сократить выплаты в бюджет НАТО. Вашингтон хочет направить деньги на финансирование ряда программ в сфере безопасности в Европе, в том числе на помощь Украине и Грузии, написала «Газета.ru».
До этого Америка обеспечивала около 22% прямого финансирования военно-политического блока, благодаря чему покрывались расходы на содержание штаб-квартиры.
В то же время Германия увеличит свою долю.
Ближайшая встреча лидеров НАТО пройдет 3 и 4 декабря в Лондоне.