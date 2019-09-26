«Хороший прокурор Украины» потребовал вернуть работу

Генеральный прокурор Украины, занимавший этот пост в 2015–2016 годах при пятом президенте Украины Петре Порошенко, подал в суд. В исковых требованиях Виктор Шокин потребовал восстановления в должности.

Данные об иске экс-генпрокурора опубликованы на сайте Верховного суда Украины. Согласно этим сведениям, слушание назначено на 3 октября.

В ходе первого телефонного разговора между президентами Трампом и Зеленским было упомянуто имя экс-генпрокурора. Президент США вспомнил о Шокине, как об «очень хорошем» прокуроре.

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«Его отстранили, а это несправедливо по отношению к нему. Многие об этом говорят — что, мол, они отстранили от дел хорошего прокурора, и на это повлияли плохие люди», — кроме прочего заявил тогда Трамп.

В ответ Зеленский пообещал, что следующим украинским Генпрокурором будет человек, на 100% лояльный нынешней власти. Не исключено, что этим «новым» генпрокурором окажется «старый» Шокин, хотя шансы на это исчезающе малы: достаточно вспомнить, что занимая пост заместителя Генерального прокурора Украины в 2005 году Шокин инициировал расследование против Бориса Колесникова, Евгения Кушнарева и Игоря Коломойского. Годом позже Коломойский рассказал Лондонскому суду, что Шокин работал в службе безопасности Порошенко в течение полутора лет.