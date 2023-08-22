22 августа 2023, 12:21
«Хороший и открытый разговор». Вучич — о встрече с Зеленским
Президент Сербии Вучич назвал открытым разговор с Зеленским о Косове и Украине
Лидеры Украины и Сербии тет-а-тет обсудили международную повестку, вопросы территориальной целостности и события в зоне спецоперации. Президент Сербии Александр Вучич на своей странице в Instagram* положительно отозвался о встрече с Владимиром Зеленским.
«Хороший и открытый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира», — заявил он.
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Президенты, по словам Александра Вучича, обсудили конфликт на Украине, события в Косове и Метохии. Он напомнил, что Сербия с начала конфликта выступила за территориальную целостность Украины и по сей день не отказалась от своей позиции.
Владимир Зеленский рассказал о переговорах с Александром Вучичем в своем Telegram-канале. Он тоже назвал диалог открытым, честным и продуктивным. Закрытая двусторонняя встреча прошла 22 августа по инициативе украинской стороны.
Сербия отказалась вводить санкции против России и осталась ее союзником. Александр Вучич предупредил, что из-за этого внешнеполитическое давление на страну могут усилить.
* Instagram принадлежит корпорации Meta, которую признали в России экстремистской и запретили ее деятельность.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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