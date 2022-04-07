«Хороших вариантов быть не могло». Экс-глава МВД Украины объяснил, как на Майдане удалось избежать настоящей бойни

Во время Евромайдана не могло быть хороших решений — выбирать приходилось только из плохих. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко в интервью «360». Он подчеркнул, что ни об одном из них не жалеет и считает, что все, что он сделал, помогло избежать большой войны, в которую должна была быть втянута Россия.

«Не сожалею о своих решениях. Я над этим вопросом думал. <…> Тогда не было хороших вариантов — выбирать приходилось только из плохих. Надо было выбрать менее плохой», — подчеркнул Захарченко.

Он заявил, что еще в 2012 году прогнозировал государственный переворот в стране. Не было лишь точного понимания, что станет точкой отсчета, какой найдут повод для переворота.

Мы предполагали, что такие события начнутся в 2015 году. В случае, если действующий президент подаст заявку на участие в выборах 2015 года. Это послужит отправной точкой для организации Майдана и переворота в стране. Но взята была другая отправная точка — отсрочка подписания ассоциации Украины с ЕС Виталий Захарченко экс-глава МВД Украины.

Когда начался Майдан, ряд структур и организаций выступили на стороне восставших. По словам Захарченко, мэрия Киева и организация профсоюзов объявили, что протестующие не захватывали здания — они сами предоставили помещения, Ведь здания «принадлежат киевлянам и киевляне решили туда зайти». Экс-министр объяснил это ситуацию тем, что Украина была и остается олигархически-клановым государством, направляющим своих представителей в различные органы и структуры власти.

«И вот когда олигархи приняли решение поддержать Майдан, то все эти структуры начали работать для Майдана. Не на государство, на победу и предотвращение переворота, а начали поддерживать государственный переворот. Фактически, в какой-то момент милиция осталась один на один с Майданом. И вопрос не в том, как мы не смогли подавить Майдан, а в том, как мы вообще так долго удержались в этой ситуации», — рассказал Захарченко.

Он также сообщил, что просил действующего президента Виктора Януковича ввести в Киев войска, чтобы не дать прибывать новым протестующим. Сначала глава государства был против, но в результате согласился с аргументами Захарченко о том, что ему нужны силы для наведения порядка в столице, а после — в остальных регионах страны. Однако министр обороны отказался выполнить этот приказ: ни один солдат в город так и не вошел.

Когда Захарченко стало очевидно, что дело идет к крупным вооруженным столкновениям, он предложил Януковичу перевести оставшиеся под его началом подразделения в Донбасс и отправить туда самого президента. Однако в результате глава государства отказался от этого плана, после чего Верховная рада освободила Захарченко от должности министра внутренних дел.

Так закончилась эта история. Но я считаю, что мои решения были единственно правильными и помогли избежать настоящей бойни, которая предполагалась сценаристами Майдана

«Что должно было произойти на Украине — это должно было быть не только в Киеве, а по всей территории Украины широкомасштабная гражданская война должна была начаться. В это должны были быть втянуты соседи, потому что, по их мнению, Янукович обратился бы за помощью к России, Россия оказала бы помощь и началась бы сценарий большой, масштабной войны. Но этого сценария удалось избежать», — резюмировал он.