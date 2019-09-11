Хорошие отношения с Россией связали с личной выгодой для Украины и Зеленского

Украина приостановила разрыв существующих соглашений с Россией. Можно ли действия Киева воспринимать как шаг к налаживанию отношений, «360» рассказал директор Украинского центра социальной аналитики и политолог Евгений Филиндаш.

Эксперт допустил такую возможность и заметил, что складывающаяся ситуация соответствует «общей канве обещаний», данных в ходе предвыборной кампании нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Зеленский обещал обеспечить мир как кандидат, поэтому за него и голосовали люди. <…> Учитывая недавний процесс обмена заключенными, который произошел между Украиной и Россией, может быть, это шаг — если это не какой-то технический сбой или временная остановка — к миру и нормализации отношений между Украиной и Россией, что выгодно, в первую очередь, самой Украине. <...> В национальных интересах Украины — чтобы эти соглашения действовали. Этим и должен заниматься президент страны», — подчеркнул Филиндаш.

Он напомнил, что все заключенные между странами соглашения, независимо от их уровня, регулируют огромный спектр вопросов и взаимовыгодны. С их помощью регулируются бытовые, культурные, социальные и другие вопросы.

«Их начала разрывать власть Порошенко, чтобы продемонстрировать антироссийский настрой, во многом из политических соображений», — заметил политолог.

По его словам, разрыв договоренностей бьет как по Украине и ее гражданам, так и по РФ и населению страны.

Ранее СМИ сообщили, что Москва перестала получать от Киева какие-либо уведомления, касающиеся расторжения соглашений, в том числе и касательно участия Украины в СНГ.