Хорошие отношения с Россией связали с личной выгодой для Украины и Зеленского
Эксперт допустил такую возможность и заметил, что складывающаяся ситуация соответствует «общей канве обещаний», данных в ходе предвыборной кампании нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
СМИ: Киев взял паузу в расторжении договоров с МосквойПодробнее
«Зеленский обещал обеспечить мир как кандидат, поэтому за него и голосовали люди. <…> Учитывая недавний процесс обмена заключенными, который произошел между Украиной и Россией, может быть, это шаг — если это не какой-то технический сбой или временная остановка — к миру и нормализации отношений между Украиной и Россией, что выгодно, в первую очередь, самой Украине. <...> В национальных интересах Украины — чтобы эти соглашения действовали. Этим и должен заниматься президент страны», — подчеркнул Филиндаш.
Он напомнил, что все заключенные между странами соглашения, независимо от их уровня, регулируют огромный спектр вопросов и взаимовыгодны. С их помощью регулируются бытовые, культурные, социальные и другие вопросы.
«Их начала разрывать власть Порошенко, чтобы продемонстрировать антироссийский настрой, во многом из политических соображений», — заметил политолог.
По его словам, разрыв договоренностей бьет как по Украине и ее гражданам, так и по РФ и населению страны.
Ранее СМИ сообщили, что Москва перестала получать от Киева какие-либо уведомления, касающиеся расторжения соглашений, в том числе и касательно участия Украины в СНГ.