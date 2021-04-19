Хореограф Лиам Скарлетт скончался после обвинений в домогательствах

В Великобритании умер известный хореограф Лиам Скарлетт. Ему было 35 лет. Предполагается, что постановщик покончил с собой.

«Мы глубоко опечалены известиями о смерти Лиама Скарлетта», — сообщила 17 апреля Королевская опера Великобритании.

Хореограф скончался в своем доме в городе Ипсвич, уточнили его родные. Смерть они назвали трагической и безвременной, не приведя подробностей, передала «Би-би-си».

16 апреля Королевский театр Дании, где Скарлетт был приглашенным хореографом, отменил его балет «Франкенштейн» из-за обвинений в домогательствах в 2018–2019 годах.

Это было последнее место работы балетмейстера. В 2020 году его обвинили в домогательствах к танцовщикам Королевского театра Ковент-Гарден. Хотя внутреннее расследование театра не нашло доказательств этому, Скарлетта уволили из Королевского балета. Затем от его услуг отказались Балет Сан-Франциско, Театр балета Техаса и Театр балета Квинсленда.

Театроведы, мнение которых привел журнал «Театр», говорят о суициде, связанном с cancel culture — «культурой отмены», в которой подозреваемого в неподобающем поведении человека лишают профессии.