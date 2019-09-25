«Расколол душу» и не поплатится. «Проект Волан-де-Морт» не уничтожит Facebook

Мессенджер Snapchat предоставил досье о методах Facebook в борьбе с конкурентами под названием «Проект Волан-де-Морт». Речь идет о стартапах, которые соцсеть могла либо покупать, либо — красть их технологии. Теперь документ может сыграть важную роль в антимонопольном расследовании властей США против Facebook. Экс-подрядчик соцсети Сохраб Гайрат рассказал «360», как именно Fасеbоok обходился с конкурентами и что ему за это будет.

По данным источников The Wall Street Journal, Snapchat уже передал всю информацию Федеральной торговой комиссии США. Она ведет антимонопольное разбирательство в отношении Facebook.

В документе приводятся примеры методов Facebook против Instagram. Так, соцсеть Цукерберга не позволяла фото и видео из Snapchat появляться в трендах и блокировала поиск по хэштегу #snapchat. Это лишь один пример того, каким образом Facebook препятствовала развитию стартапа.

В итоге методы Facebook сравнили с деятельностью главного злодея из саги о Гарри Поттере — Волан-де-Морта, который вложил части своей души в предметы, обеспечив таким образом себе бессмертие.

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Противостояние между Snapchat и Facebook длится уже около пяти лет, рассказал «360» специалист по IT-безопасности Сохраб Гайрат. Он сомневается, что расследование поможет привлечь Facebook к ответственности, даже если его приобщат к антимонопольному делу.

«Невозможно доказать, что Facebook не выводил в тренды какое-то видео», — заявил Гайрат. — Но даже если это так, то в таких действиях нет ничего криминального». Например, в политике рекламы соцсети «ВКонтакте» прописано, что компания может не допускать к ней своих конкурентов. Это защита интересов и здоровая конкуренция.

«Это частная компания, и она имеет право внутри своей системы бороться с конкурентами», — считает собеседник «360».

У Facebook есть инструменты, которые анализируют контент, публикуемый внутри его продукции. Нет ничего удивительно в том, что это также используется для предотвращения популяризации конкурентных продуктов.

Собеседник «360» лично сталкивался с такой модерацией компании. В 2014–2015 годах он развивал свою социальную сеть в Средней Азии. Трафик набирался хороший, а в Иране, где Facebook запрещен, соцсеть и вовсе была лидером.

«Facebook пытался убирать и не показывать наш популярный контент. Он отказывал нам в создании таргетированной рекламы, аргументируя это политикой внутри Facebook. Это нормальная тактика», — уверен Гайрат.

Эксперт подчеркивает, что единственный способ для Snapchat выдержать конкуренцию — это улучшить собственную продукцию, добавить более интерактивные функции внутри платформы. Доклады и жалобы не помогут.

Не купить — так украсть

Другой вопрос — это отсутствие защиты интеллектуальной собственности в интернете. Facebook не просто ведет деятельность как монополист, но и заимствует идеи малых платформ. Так, компания несколько раз безуспешно пыталась выкупить Snapchat. Когда это не удалось сделать, Facebook выкупил Instagram и добавил туда «сториз». То есть создал аналог Snapchat.

Facebook фактически был создан на краже идей других продуктов. Мы все прекрасно знаем, что это не первая соцсеть. Myspace был намного раньше. Цукерберг просто взял идею и предоставил ее в более удачной упаковке Сохраб Гайрат экс-подрядчик Facebook.

Проблема в том, что у Fасеbook нет ничего, что он создал бы сам, пояснил Гайрат. По его мнению, в Антимонопольной службе США есть лазейка, которая не дает регулировать интеллектуальную собственность внутри интернет-рынка. Facebook этим удачно пользуется. Все, что у него есть, взято у «мелких рыбешек».

Впрочем, надежда на улучшения появилась после того, как Facebook заплатил огромный штраф Антимонопольной службе США за то, что хотел влиться в финансовый рынок. Возможно, регуляторы станут обращать больше внимания на подобные случаи, и Facebook придется ответить за свои действия.