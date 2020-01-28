Honda приостановила работу заводов в Китае из-за коронавируса
Японский автоконцерн Honda Motor решил пока не возобновлять работу двух заводов в Шанхае после Китайского Нового года. Причиной стала эпидемия коронавируса в стране. Об этом сообщил «АиФ» со ссылкой на японское издание Asahi.
Празднование лунного нового года закончится в Китае 3 февраля. Honda решила приостановить выпуск продукции до 9–10 февраля.
В Японии произошел новый случай заражения китайской пневмонией. Сейчас количество больных в стране составляет шесть человек.