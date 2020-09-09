Honda Breeze попала в топ-5 популярных иностранных кроссоверов в Китае

Продажи кроссовера Honda Breeze стартовали в ноябре 2019 года. По данным на август нынещнего года дилерам японского бренда Honda удалось продать 92 тысяч автомобилей, что показывает лучшую динамику роста объемов продаж среди кроссоверов на китайском рынке, написал Inforeactor.

На китайском рынке Honda Breeze продается по цене от 168,9 тысячи юаней, что эквивалентно примерно 1,9 миллиона рублей в пересчете по актуальному курсу.