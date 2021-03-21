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    21 марта 2021, 11:42

    Хомяк Сталин укусил свою хозяйку и спас ей жизнь

    Андрей Иванов

    Хомяк по кличке Сталин спас жизнь 43-летней британке Андреа Лэнг. Он цапнул ее за палец во время уборки клетки, рана воспалилась и женщина обратилась к врачу. В больнице у нее выявили редкое заболевание, которое повышает риск образования тромбов. Об этом пишет The Daily Star.

    Хомяк Сталин укусил свою хозяйку и спас ей жизнь

    «Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови», — приводит издание слова Лэнг.

    Собеседница рассказала, что после укуса Сталина ей назначили антибиотики, от которых на ее руках появились синяки. Хозяйка хомяка забила тревогу, и не зря: врачи выяснили, что у нее опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Теперь грызуна зовут доктор Сталин. После того случая Лэнг не прикасается к своему питомцу без перчаток.

    Осенью прошлого года на сельские территории городского округа Серпухов пришли краснокнижные хомяки — карбыши. Местные жители находили редких животных на приусадебных участках. Карбыши очень прожорливые грызуны и могут уничтожить урожай зерновых, картошки, свеклы и огурцов.