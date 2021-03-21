Хомяк Сталин укусил свою хозяйку и спас ей жизнь

Хомяк по кличке Сталин спас жизнь 43-летней британке Андреа Лэнг. Он цапнул ее за палец во время уборки клетки, рана воспалилась и женщина обратилась к врачу. В больнице у нее выявили редкое заболевание, которое повышает риск образования тромбов. Об этом пишет The Daily Star.

«Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови», — приводит издание слова Лэнг.

Собеседница рассказала, что после укуса Сталина ей назначили антибиотики, от которых на ее руках появились синяки. Хозяйка хомяка забила тревогу, и не зря: врачи выяснили, что у нее опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Теперь грызуна зовут доктор Сталин. После того случая Лэнг не прикасается к своему питомцу без перчаток.

Осенью прошлого года на сельские территории городского округа Серпухов пришли краснокнижные хомяки — карбыши. Местные жители находили редких животных на приусадебных участках. Карбыши очень прожорливые грызуны и могут уничтожить урожай зерновых, картошки, свеклы и огурцов.