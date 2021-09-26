Хомяк стал успешным криптотрейдером и увеличил свой портфель почти на 30%

Хомяк по кличке Мистер Гокс начал заниматься торговлей летом. Меньше чем за три месяца он смог увеличить свой портфель на 29% — с 390 до 498 долларов. В процентном выражении доходность сделок животного обошла индекс Уоррена Баффета, сообщили СМИ.

Посмотреть за хомяком можно в прямом эфире на Тwitсh. Хозяин построил для хомяка специальную клетку, дав животному управление криптоактивами. Внутри он установил тоннели и беговое колесо с датчиками. Когда хомяк бегал внутри колеса, он выбирал один из 30 криптоактивов. А когда заходил в один из тоннелей, выбранный актив продавался или покупался.

Через аппаратную платформу Arduino Nano датчики передавали решение питомца в компьютер. Передвижения животного транслировали в прямом эфире на Twitch, а данные о сделках его владелец выкладывал в Twitter. Пока сделки имеют автоматический шаг в 20 евро, но в будущем хозяин может дать хомяку право самостоятельно выбирать сумму.

Впервые Мистер Гокс стал торговать криптовалютой 12 июля этого года. С тех пор, благодаря беспорядочным сделкам, он смог увеличить доходность своего портфеля на 29%.