Мир 15 августа 2023, 05:34 Холодильники с останками по меньшей мере 13 человек нашли в Мексике Unsplash

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Останки как минимум 13 людей нашли в морозильных камерах в мексиканском городе Поса-Рика. Правоохранители уже задержали шесть человек. Об этом сообщила прокурор региона Вероника Эрнандес Гиаданс.

«Согласно первым собранным уликам, к сожалению, это более 13 тел, и есть вероятность обнаружить еще в процессе идентификации», — заявила она.

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Прокурор выступила на совместной пресс-конференции с губернатором штата Веракрус Куитлауаком Гарсией. Правительство региона транслировало речь в соцсетях.

Как уточнила Гиаданс, расчлененные останки обнаружили в холодильниках, расположенных в двух зданиях в городе. Прокуратура региона организовала следственные действия в воскресенье, 13 августа. Шесть человек уже задержали. Вероятно, они причастны к расправам над людьми.