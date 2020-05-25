    25 мая 2020, 11:58

    Холода и снегопад спрогнозировали для Африки

    Ольга Ситникова

    Специалисты Южноафриканской метеорологической службы (SAWS) предположили, что сегодня в ЮАР и Лесото выпадет снег. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Снегопад ожидается в в Западно-Капской и Северно-Капской провинциях ЮАР. Провинции Восточно-Капская, Фри-Стейт и Квазулу-Натал столкнутся с похолоданием чуть позже.

    Жителей попросили соблюдать правила безопасности.

    «SAWS, тем не менее, настоятельно призывает общественность воздержаться от поездок на снежные объекты в условиях глобального кризиса здравоохранения и нынешних ограничений на передвижение», — отметили в метеорологической службе ЮАР.