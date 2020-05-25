Холода и снегопад спрогнозировали для Африки
Специалисты Южноафриканской метеорологической службы (SAWS) предположили, что сегодня в ЮАР и Лесото выпадет снег. Об этом сообщило РИА ФАН.
Снегопад ожидается в в Западно-Капской и Северно-Капской провинциях ЮАР. Провинции Восточно-Капская, Фри-Стейт и Квазулу-Натал столкнутся с похолоданием чуть позже.
Жителей попросили соблюдать правила безопасности.
«SAWS, тем не менее, настоятельно призывает общественность воздержаться от поездок на снежные объекты в условиях глобального кризиса здравоохранения и нынешних ограничений на передвижение», — отметили в метеорологической службе ЮАР.