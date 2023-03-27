Мир 27 марта 2023, 11:42 Холдинг First Citizens Bank купит обанкротившийся Silicon Valley Bank Холдинг First Citizens Bank заявил о покупке обанкротившегося американского банка SVB Википедия

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Холдинг First Citizens Bank & Trust Company начал выкупать кредиты и вклады американского Silicon Valley Bank (SVB), который обанкротился. Об этом сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) на своем сайте.

По данным ведомства, уже подписано соглашение «о покупке и принятии всех вкладов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank организацией First Citizens Bank & Trust Company.

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Уже в понедельник, 27 марта, 17 отделений «промежуточного банка» откроются как принадлежащие First Citizens Bank & Trust Company. Вкладчики Silicon Valley Bank «автоматически станут вкладчиками» банка-покупателя.

«Все депозиты, принятые First-Citizens Bank & Trust Company, будут по-прежнему застрахованы FDIC до страхового лимита», — добавили страховой корпорации.

По состоянию на начало марта общая сумма активов Silicon Valley Bridge Bank равнялась примерно 167 миллиардам долларов, общая сумма депозитов составляла примерно 119 миллиардов. Ранее американские СМИ написали, что судьбу Silicon Valley Bank могут повторить и другие банки США.