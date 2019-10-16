Хоккеист Тарасенко облокотился на кресло Трампа во время фотосессии в Белом Доме

По традиции хоккейные команды-чемпионы посещают Белый дом. На этот раз на встречу к президенту США Дональду Трампу приехали обладатели Кубка Стэнли — 2019 — клуб «Сент-Луис Блюз». Спортсмены сделали памятное фото с американским лидером, на котором Владимир Тарасенко позволил себе некоторую вольность.

Фотографию со встречи Трамп опубликовал в Twitter. На кадре видно, что хоккеисты ровно стоят по обе стороны стола главы государства. Если присмотреться, то прямо за кубком оказался россиянин Тарасенко, который во время позирования облокотился на кресло американского президента.

«Удивительное возвращение „Сент-Луис Блюз“ напоминает нам никогда не сдаваться — и никогда не терять веру. Когда вы много работаете, поддерживаете друг друга, верите в себя и отдаете все, что у вас есть, победа всегда в кармане!» — подписал фотографию Трамп.

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Кроме Владимира Тарасенко, на приеме был и другой российский хоккеист — Иван Барбашев. Также в Белом доме присутствовали бывшие игроки Крис Батлер и Крис Торбурн, входившие в чемпионскую команду в минувшем сезоне.